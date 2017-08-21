Суд приговорил двух террористов ЛНР к шести годам тюрьмы

Апелляционный суд Днепропетровской области приговорил к 6 годам лишения свободы двух мужчин, которые по заданию кураторов из террористической организации ЛНР планировали теракты на территории области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, в июне 2014 года сотрудники СБУ задержали злоумышленников во время подготовки к террористическим актам.

Правоохранители установили, что один из диверсантов был участником незаконного вооруженного формирования "Луганское народное ополчение", предводителем которого был террорист Мозговой. От него боевик получил задание приехать в Днепропетровскую область, подобрать сообщников и осуществить ряд терактов для запугивания местного населения и дестабилизации ситуации.

Оперативники спецслужбы задержали двух злоумышленников во время подготовки к подрыву в Днепре железнодорожного пути, по которому должен был проехать поезд с военной техникой.

Суд признал диверсантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (Террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК. Злоумышленники приговорены к 6 годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, сегодня Апелляционный суд Киева отменил приговор боевику ДНР, гражданину Бразилии Рафаэлю Лусварги и направил уголовное производство на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

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