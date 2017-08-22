Пытки заключенных: опубликовано видео из СИЗО в Одессе

Прокуратура подтвердила информацию об избиениях заключенных в Одесском СИЗО. Расследуется уголовное производство о применении пыток. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Во время отработки информации о возможных репрессиях, которые прошли после резонансного убийства, прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с удерживаемыми и начала расследование по факту превышения служебных полномочий. В ходе дальнейшего следствия установлены вопиющие факты обращения с заключенными со стороны работников пенитенциарного учреждения", - написала Сарган.

В связи с этим прокуратура изменила правовую квалификацию на пытки, за что предусмотрено 10 лет заключения.

Также, по словам Сарган, установлено избирательное отношение работников учреждения к некоторым заключенным, предоставление им преференций. "Так, после убийства сотрудника СИЗО обыски и "наведение порядков" проводилось не во всех камерах и даже не во всех корпусах. В некоторые места содержания заключенных вообще не заходили и не проверяли соблюдение режимных требований", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора.

Вместе с тем документация, которую изучили следователи прокуратуры, говорит о проведении обысков и необходимых мер во всех камерах. В связи с этим начато расследование по факту служебного подлога.

Сарган отметила, что сегодня следователи прокуратуры проводят обыски в помещениях Одесского СИЗО и управлении пенитенциарного учреждения.

Она напомнила, что ранее прокуратура Одесской области неоднократно подчеркивала нарушения условий содержания заключенных на территории региона.

19 августа 2017 года сообщалось, что в одесском СИЗО, где арестант убил сотрудницу изолятора, полицейский спецназ избивает заключенных.

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование фактов жестокого обращения с удерживаемыми в учреждении.

Заместитель министра юстиции Денис Чернышов заявил, что обыски в Одесском СИЗО, где ранее заключенный убил сотрудницу учреждения, были плановыми. При этом чиновник никак не прокомментировал информацию об избиениях заключенных после произошедшего убийства.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.