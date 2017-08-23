В Донбассе СБУ задержала артиллериста боевиков ДНР: видео

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали заряжающего артиллерийского расчета одного из незаконных вооруженных формирований террористов ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что житель Волновахского района в июле 2015 года получил предложение от двоюродного брата "подзаработать в рядах незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР". Во время встречи, по словам боевика, участвовал человек, который разговаривал с ярко выраженным русским акцентом. Он предложил "службу" в одном из артиллерийских подразделений террористов за пятьдесят тысяч рублей в месяц.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что именно это подразделение длительное время обстреливало позиции сил АТО и мирных жителей Марьинки.

Задержанный рассказал, что офицерский состав в основном был укомплектован выходцами из России, в составе артиллерийских расчетов даже корректировщики огня были россиянами, одетыми в военную полевую форму ВС РФ с офицерскими знаками различия.

Само подразделение был оснащено военным снаряжением российского производства и сухпайками, изготовленными в РФ. При этом рядовые боевики из числа местных жителей Донбасса не имели вообще никакого снаряжения и формы.

В октябре 2016 года, опасаясь за свою жизнь, боевик "дезертировал" из бандформирования. Долгое время он скрывался, потом решил вернуться домой на подконтрольную Украине территорию, где и был сразу задержан оперативниками СБУ.

Боевику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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