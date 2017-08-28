Актер-военный Пашинин в зоне АТО: Независимость - она вот здесь

Украинский и российский актер театра и кино Анатолий Пашинин, который уже месяц воюет в Донбассе за Украину, заявил, что "ощущение независимости" можно почувствовать именно в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом он рассказал в интервью каналу 1+1.

"Я здесь не выполняю долг, находясь вот с этими славными ребятами, я кайф ловлю. Независимость - она вот здесь", - сказал Пашинин.

По его словам, позывной "Дублер" он взял у брата, который воевал под Донецким аэропортом. "Поскольку у нас одинаковый набор хромосом, я решил, что его имя тоже подойдет", - добавил он.

Боец АТО с позывным "Тихий" говорит, что Пашинин другим военнослужащим "как брат". "Брат за брата, зуб за зуб, око за око. Он брат, он это доказал в бою", - подчеркнул Тихий.

Пашинин добавил, что несмотря на то, что он воюет на стороне Украины, ему до сих пор предлагают роли в российском кино. "Актер - это кладбище несыгранных ролей", - уточнил актер.

Отвечая на вопрос, сложно ли ему было отказаться от славы, он сказал: "Любовь, какие там деньги. Вот это важно".

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