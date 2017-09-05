Точно в цель: видео соревнований снайперов ВСУ в Десне

В учебном центре Десна прошли соревнования среди снайперов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook.

"Их работа тихая и незаметная. Они должны уметь маскироваться, двигаться как пантеры, попадать в цель с первого раза и иметь неистовый запас терпения в засадах и физическую выносливость. Но каждый из них дошел едва ли не до самой высокой степени мастерства и ежедневно стремится быть лучшим, сильным. И они становятся", - отметили в пресс-службе.

31 июля во Львовской области впервые прошли соревнования по тактической скоростной стрельбе среди представителей Вооруженных Сил и других силовых структур.

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