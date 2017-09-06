Под Старогнатовкой боевики применили бронетехнику: карта АТО

За прошлые сутки, 5 сентября, российские боевики и коллаборационисты расширили географию боевых действий в Приазовье, использовав для огневых провокаций под Старогнатовкой бронетехнику. Об этом на брифинге сообщил пресс-офицер Минобороны по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко.

"Мариупольское направление. Вчера география боевых действий несколько расширилась: кроме Марьинки и южного участка фронта оккупанты трижды открывали огонь в Старогнатовке. Кроме легкого вооружения, оккупанты использовали бронетехнику", - сказал полковник.

Кроме того, на донецком участке фронта горячими точками были Зайцево и Авдеевка: оккупанты нарушали режим перемирия круглосуточно.

Также боевики совершили несколько обстрелов в Новолуганском и по позициям сил АТО на шахте Бутовка. На Светлодарской дуге и на территории бывшего Донецкого аэропорта вчера было тихо.

По состоянию на полночь 6 сентября 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):

На мариупольском направлении боевики 16 раз обстреливали позиции сил АТО (пять раз получили огонь в ответ), на донецком - 15 раз, на луганском - один раз (в Крымском).

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет", - подытожил спикер штаба.

Старогнатовка на карте региона:

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