В России перевернулся автобус с украинцами: есть жертвы

В Курской области РФ перевернулся автобус с гражданами Украины, погибли три человека, шестеро были госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Курский территориальный центр медицины катастроф.

Согласно сообщению, девятеро украинцев направлялись в Санкт-Петербург. Авария произошла на 551 км автодороги М-2 "Москва - Крым".

По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением, сообщает российское агентство.

Возбуждено уголовное дело.

"Все жители Украины, следовали в Питер. Из девяти человек трое погибли, трое (женщина и двое мужчин) госпитализированы в Курск, у двоих состояние средней тяжести, у одного - легкой", - сказал собеседник РИА Новости.

По его словам, еще трех пассажиров отпустили после оказания помощи.

В МИД Украины корреспонденту LIGA.net подтвердили информацию о ДТП. Личности пострадавших украинцев установлены, однако цель их поездки в Санкт-Петербург на данный момент неизвестна, сказали в министерстве.

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