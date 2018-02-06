Фатальное ДТП в Николаевской области: появилось видео последствий
Появилось видео с места смертельного дорожно-транспортного происшествия на трассе Николаев-Снигиревка в Николаевской области, где сегодня утром погиб экс-губернатор и депутат местного облсовета Владимир Луста. Репортажный ролик с места трагедии обнародовал Youtube-канал регионального издания Новости-N.
На кадрах видно, что автомобиль Toyota Land Cruiser Лусты столкнулся с грузовиком КамАЗ и в результате возгорания топлива выгорел дотла.
Луста родился в 1961 году в Снигиревке.
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