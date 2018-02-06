USD:  27.39  27.76   EUR:  33.87  34.52  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Фатальное ДТП в Николаевской области: появилось видео последствий

06.02.2018, 15:45

Появилось видео с места смертельного дорожно-транспортного происшествия на трассе Николаев-Снигиревка в Николаевской области, где сегодня утром погиб экс-губернатор и депутат местного облсовета Владимир Луста. Репортажный ролик с места трагедии обнародовал Youtube-канал регионального издания Новости-N.

На кадрах видно, что автомобиль Toyota Land Cruiser Лусты столкнулся с грузовиком КамАЗ и в результате возгорания топлива выгорел дотла.

Луста родился в 1961 году в Снигиревке.

Читайте также: Погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский

Видео: Youtube / Новости-N

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Происшествия

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 