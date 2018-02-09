В Донецкой области найден тайник с фугасами маркировки РФ: видео
В Донецкой области найден тайник с фугасами российской маркировки. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.
По его данным, в результате проведения совместных мероприятий пограничники и сотрудники СБУ обнаружили вблизи трассы "Бугас-Новотроицкое" схрон с боеприпасами. В нем находилось семь фугасов.
"Имеющиеся боеприпасы имеют маркировку РФ и могли предназначаться для поражения движущейся цели на этом же направлении, поскольку этим путем регулярно движутся транспортные средства с гражданскими гражданами, представителями международных организаций и перемещаются украинские военнослужащие", - отметил спикер ГПСУ.
Он добавил, что круг причастных лиц устанавливается.
8 февраля с территории России - из района Ушаковки Ростовской области - велся обстрел из стрелкового оружия в направлении пограничных подразделений Украины.
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