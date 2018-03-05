В доме под Киевом полиция обнаружила плантацию элитной конопли. По ценам черного рынка стоимость изъятых кустов составляет около 5 млн грн. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Макаровская полиция получила информацию от жителей села Комаровка. Недовольные жители рассказали, что из колодца регулярно исчезает вода после приезда новых соседей. Оказалось, что несколько месяцев назад двое киевлян приобрели в селе старый дом. В доме никто не проживал постоянно, однако наведывались хозяева каждого третьего дня. Каждый раз после таких визитов люди испытывали недостаток питьевой воды", - сказано в сообщении полиции.

В ходе отработки информации в поле зрения местной полиции попали двое киевлян. Во время санкционированного обыска в доме полицейские обнаружили посевы элитной конопли. По словам специалистов, получали незаконный урожай с дорогих семян, происхождение которых устанавливается. Внутри все было настроено на непрерывный процесс выращивания: конопля в горшках - от маленькой до почти созревшей, стены дома в алюминиевой фольге, вытяжка, вентилятор, капельная система полива.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 310 УК (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Одного злоумышленника правоохранители задержали на месте преступления, его подельника - по месту жительства в столичной квартире.

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