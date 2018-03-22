В Запорожье бойцы АТО подрались с полицейскими: видео

В Запорожье между полицейскими и бойцами АТО, которые пришли на сессию облсовета с требованием о выделении им земельных участков, произошел конфликт. Об этом сообщает пресс-служба запорожской полиции.

Согласно сообщению, около 30 бойцов АТО из Бердянска, Токмака и Запорожья провели под зданием облсовета митинг. Они требовали предоставления земельных участков участникам боевых действий, а также снятия неприкосновенности с некоего депутата.

Первый конфликт возник, когда участники митинга попытались войти в зал заседаний. Охрана облсовета отказалась их пропускать, так как в помещении, по их словам, не было мест. После переговоров с активистами инициативную группу в количестве 10-15 человек все же пропустили в здание.

В зале заседаний, после того, как депутаты отказались дать слово одному из активистов, он начал "выражаться нецензурной бранью и оскорблять чиновников и депутатов", рассказали в полиции.

После этого губернатор призвал полицию привлечь мужчину к ответственности за нарушение общественного порядка.

Когда полицейские попытались доставить его в отделение для выяснения обстоятельств происшествия и составления протокола, автомобиль полиции заблокировали митингующие.

"Между полицией и активистами возник конфликт, который был исчерпан", - сообщили в полиции.

Относительно активиста 1975 года рождения полицейские составили административный протокол по ст.173 (мелкие хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. После составления протокола мужчину отпустили, утверждают в полиции.

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