Полиция: Мужчина заявил о подготовке теракта в поддержку Савченко
В Киеве 22 марта полиция задержала мужчину, который якобы заявил о подготовке теракта в Раде в поддержку народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Согласно сообщению, он позвонил в полицию и рассказал о планах совершить теракт.
Территория, прилегающая к Раде была обследована, опасных предметов там обнаружено не было. Вскоре личность заявителя установили и задержали на улице Вербицкого в Дарницком районе столицы. Им оказался 40-летний житель Киева.
Отмечается, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за совершение различных административных правонарушений. Также сказано, что "свой поступок он объяснить четко не может".
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Фото: пресс-служба Нацполиции
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Вчера, 22 марта, Рада сняла депутатскую неприкосновенность, а также разрешила задержать и арестовать Надежду Савченко. После этого в управлении СБУ ей было выдвинуто подозрение. До начала утреннего пленарного заседания регламентный комитет ВР поддержал соответствующие представления Генпрокуратуры и направил их на голосование в зал.
На вышедшего за трибуну генпрокурора Юрия Луценко Савченко смотрела в упор, стоя прямо перед ним все время, пока он аргументировал необходимость лишить ее иммунитета и арестовать. Луценко в подтверждение своих слов продемонстрировал оперативное видео, на которых якобы запечатлены ее переговоры с Владимиром Рубаном.
Савченко инкриминируется заговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовка теракта, содействие террористической организации, незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
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