Военный ответил на заявление волонтера: Все не так плохо - видео

Командир 25-го отдельного мотопехотного батальона Киевская Русь Евгений Лавров заявил, что благодарен всем волонтерам за помощь, но не все так плохо на передовой, как некоторые говорят.

Он рассказал о работе военных медиков во время обострения ситуации на Светлодарской дуге, которые работали круглосуточно, обеспечении подразделений ВС Украины эвакуационной техникой и медикаментами.

"У меня по штату два автомобиля. Есть три. Я благодарен всем волонтерам, которые переживают о ВСУ и о нашем батальоне, но все не так плохо, как некоторые говорят", - сказал он.

21 декабря сообщалось, что волонтер Писковец Дмитрий в своем видеообращении к президенту Украины Петру Порошенко и министру обороны Степану Полтораку потребовал обеспечить солдат на передовой необходимой техникой.

19 декабря сообщалось, что 18 декабря в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны вследствии резкой активизации боевых действий на Светлодарской дуге в направлении Дебальцево погибли пятеро военнослужащих, а шестеро получили ранения. Бои продолжаются до сих пор.

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