Жена чиновника ГФС пыталась разбить камеру журналистам: видео

Супруга чиновника ГФС Владимира Пинчука угрожала разбить камеру оператору съемочной группы программы Слідство.Інфо. Об это у себя в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гнап, опубликовав соответствующее видео.

"Во время работы на нас нападали и титушки, и Беркут, и охранники различных учреждений. Наконец гендерный баланс понемногу восстанавливается. На нашу съемочную группу впервые напала женщина - жена высокопоставленного таможенника с Волыни", - написал он.

На фрагменте опубликованного видео женщина заявляет, что журналисты зашли на ее территорию, призвала их уйти и угрожала "поломать камеру" оператору.

По данным Слідство.Інфо, это супруга замначальника таможенного поста Ягодин Волынской области Владимира Пинчука, расследование об имуществе которого уже публиковалось ранее.

Журналисты утверждают, что Владимир Пинчук задекларировал рекордное количество недвижимого имущества, которое объясняет бизнес-успехами жены. Однако, согласно его е-декларации, доходы от предпринимательской деятельности супруги Пинчука значительно меньше его зарплаты.

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