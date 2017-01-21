Вернувшимся с войны: украинцы проводят флешмоб для бойцов АТО





Как сообщает в Facebook Минобороны, опубликовав видео с десантником Сергеем Романовским, международный флэшмоб #22PushupChallenge призван привлечь внимание к ветеранам, которые прошли войну - с целью поддержать их моральный дух.





Участники флешмоба в течение 22 дней отжимаются на камеру 22 раза, и передают эстафету другим.





Во флешмобе приняли участие украинский футболист Александр Шовковский, разведчики АТО и многие другие.





"За свою карьеру, которая продолжалась более 22-ух лет, мне неоднократно приходилось проходить периоды реабилитации после разного рода травм. А если говорить временными отрезками, то это, в общей сложности, заняло около 4-х лет! Поэтому могу с уверенностью сказать, что не понаслышке знаю, с какими трудностями сталкиваются и могут столкнуться люди в этот непростой период", - написал в Facebook Шовковский.









Во флешмобе также приняло участие командование ВДВ в полном составе, патрульные Нацполиции, сотрудники прочих ведомств, армейские подразделения и просто небезразличные украинские граждане.



































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Украинцы организовали в соцсетях флешмоб для привлечения внимания общественности к нуждающимся в психологической реабилитации бойцов АТО, вернувшихся с войны.