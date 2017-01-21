Вернувшимся с войны: украинцы проводят флешмоб для бойцов АТО
21.01.2017, 20:59
Украинцы организовали в соцсетях флешмоб для привлечения внимания общественности к нуждающимся в психологической реабилитации бойцов АТО, вернувшихся с войны.
Как сообщает в Facebook Минобороны, опубликовав видео с десантником Сергеем Романовским, международный флэшмоб #22PushupChallenge призван привлечь внимание к ветеранам, которые прошли войну - с целью поддержать их моральный дух.
Участники флешмоба в течение 22 дней отжимаются на камеру 22 раза, и передают эстафету другим.
Во флешмобе приняли участие украинский футболист Александр Шовковский, разведчики АТО и многие другие.
"За свою карьеру, которая продолжалась более 22-ух лет, мне неоднократно приходилось проходить периоды реабилитации после разного рода травм. А если говорить временными отрезками, то это, в общей сложности, заняло около 4-х лет! Поэтому могу с уверенностью сказать, что не понаслышке знаю, с какими трудностями сталкиваются и могут столкнуться люди в этот непростой период", - написал в Facebook Шовковский.
Во флешмобе также приняло участие командование ВДВ в полном составе, патрульные Нацполиции, сотрудники прочих ведомств, армейские подразделения и просто небезразличные украинские граждане.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Бизнес на ЛІГА.net
-
20.01.17
08:50
-
вчера
11:00
-
20.01.17
19:24
-
20.01.17
18:58
-
20.01.17
18:34
Материалы по теме
-
21.01.2017 22:40
-
21.01.2017 21:24
-
21.01.2017 19:58
-
21.01.2017 18:54
-
21.01.2017 17:57
Все материалы по теме: Война в Донбассе
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...