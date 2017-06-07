ВСУ дали отпор боевикам на Светлодарской дуге: видео
Командир 46-го отдельного батальона спецназа ВСУ Донбасс-Украина Вячеслав Власенко показал, как украинские военные дают отпор боевикам под Доломитным на Светлодарской дуге.
Доломитное находится в полукилометре от Новолуганского, которое вечером 6 июня гибридная армия РФ обстреляла из зенитной установки.
В конце марта на Светлодарской дуге на участке фронта между временно оккупированными Донецком и Дебальцево ВСУ уничтожили ответным огнем несколько единиц военной техники противника, вывели из строя артиллерийские орудия и ликвидировали до десяти террористов.
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