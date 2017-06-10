СБУ задержала в Донбассе двух агентов российских спецслужб: видео

СБУ разоблачила в Донбассе агентурную сеть, организованную представителями главного разведывательного управления генштаба вооруженных сил РФ. Задержаны двое жителей Лисичанска и Константиновки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что через знакомых, которые находятся на временно оккупированных территориях, российские спецслужбы завербовали двух жителей Лисичанска и Константиновки.

"Они получили задание от российских кураторов, которые маскировались в Луганске под "крышей правоохранительных органов" так называемой "ЛНР", создать разветвленную сеть информаторов на подконтрольной украинской власти территории Донбасса", - сказано в сообщении.

В СБУ утверждают, что основной задачей агентов был сбор и передача информации о передислокации подразделений сил АТО вблизи линии разграничения. Спецслужбы РФ также интересовали инфраструктурные детали фортификационных сооружений ВСУ, расположенных в глубине позиций сил АТО.

По информации СБУ, информацию агенты передавали посредством мобильных телефонов, используя отдельные сим-карты.

Оперативники спецслужбы одновременно задержали двух мужчин в Лисичанске и Константиновке. Во время обысков у злоумышленников изъяты телефоны с доказательствами контактов с российскими кураторами, сообщили в СБУ.

Украинцам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В СБУ сообщили, что установили личности еще трех жителей Донбасса, которые входили в агентурную сеть. В их отношении будет принято отдельное процессуальное решение.

Ранее глава СБУ Василий Грицак сообщил, что правоохранители задержали человека, который по заданию лидера радикального движения Наждак Николая Дульского и его российских кураторов набирал бездомных для проведения в Одессе акции в защиту болгарского этнического меньшинства.

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