Порошенко в Давосе рассказал об "успешной осени реформ"

Президент Петр Порошенко считает осень 2017 года "самой успешной осенью реформ", а судебную реформу - "завершенной". Об этом глава государства заявил на Украинском завтраке на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Я могу сказать, что это была самая успешная осень реформ. Никто не ожидал, что мы будем такими удачливыми и эффективными. Осень реформ означает, что была проведена пенсионная реформа,... о которой говорили 20 лет, и вот она наконец состоялась. Медицинская реформа, временами болезненная..., образовательная реформа", - сказал Порошенко.

"Я считаю чрезвычайно важным, что мы завершили судебную реформу. Теперь у нас есть реорганизованный Верховный суд, высокий уровень доверия. Была проведена абсолютно прозрачная процедура (отбора судей), и теперь Верховный суд будет защищать право украинцев на правосудие, и не только украинцев, но и инвесторов в Украине", - добавил он.

Президент также сообщил, что во время недавней встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард и ее первым заместителем Дэвидом Липтоном были определены временные рамки будущих шагов в сотрудничестве, в частности в вопросе создания Антикоррупционного суда.

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"Я уже подал соответствующую инициативу в парламент, и мы ускорили процесс, который должен подготовить законопроект (об Антикоррупционном суде) ко второму чтению", - отметил Порошенко.

22 декабря 2017 года Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о Высшем антикоррупционном суде №7440. Однако парламент до сих пор не включил документ в повестку дня сессии: 18 января 2018-го депутаты провалили все три попытки сделать это.

15 января СМИ опубликовали письмо МВФ украинским высокопоставленным чиновникам, в котором фонд критикует президентский законопроект об Антикоррупционном суде.

Видео: YouTube / 5 канал

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