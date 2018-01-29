Уволенный заместитель Авакова посещает коллегии МВД

Экс-заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь, который является фигурантом "дела рюкзаков Авакова", посетил коллегию МВД в субботу, 27 января. Бывший чиновник был замечен на видео, опубликованном на сайте министерства.

В комментарии корреспонденту LIGA.net спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что Чеботарь был приглашен на коллегию. "Приглашен был, поскольку ранее работал в системе МВД", - сказал Шевченко.

По его словам, возможно, Чеботарь сейчас является внештатным советником министра Арсена Авакова.

Чеботарь был уволен из МВД в 2015-м, после нападения его зятя Олега Полищука на журналистов программы "Наши деньги с Денисом Бигусом". Этот случай произошел у дома дочери Чеботаря, в рамках расследования о незаконной передаче земли в монашеском лесу дочери экс-замминистра.

31 октября 2017 года Чеботарь и сын главы МВД Александр Аваков были задержаны сотрудниками НАБУ по делу о возможной растрате средств при закупке рюкзаков для МВД (так называемое дело о рюкзаках Авакова). Также задержали бизнесмена Владимира Литвина, которого ранее связывали с производителем скандальных рюкзаков.

1 ноября Соломенский суд Киева постановил отпустить Авакова под личное обязательство без залога. Такое же решение судья вынес для Чеботаря.

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