Несколько депутатов проводили Савченко из зала Рады: видео

Народного депутата Надежду Савченко несколько депутатов проводили из зала Верховной Рады. До этого она обвинила весь созыв Верховной Рады в незаконных действиях, а президента Петра Порошенко - в том, что он "централизирует власть и всюду назначает своих решал".

Народный депутат Сергей Высоцкий в комментарии LIGA.net сообщил, что Савченко никто не выводил, на самом деле, после оживленной дискуссии она вместе с несколькими депутатами вышла из сессионного зала.

"Эта Верховная Рада может совершать незаконные действия на протяжении пяти лет, а потом переизбираться, используя деньги, фальцифицировать выборы. Когда ЦИК считает голоса, украинцы уже проиграли. Также делает и президент, когда после избрания централизирует власть и всюду назначает своих решал", - сказала Савченко.

Накануне нардеп Савченко заявила о том, что военный переворот в Украине - "достаточно правильное событие".

Депутат добавила, что готова под полиграф ответить на все обвинения Генпрокуратуры.

Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест. Он заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Верховной Рады, и пообещал внести в парламент представление на арест депутата.

Ранее Савченко заявила, что в Страсбурге, в "юридических и судебных инстанциях Европы" дала показания против президента Петра Порошенко.

Видео: facebook.com/Ян Доброносов

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