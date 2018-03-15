Несколько депутатов проводили Савченко из зала Рады: видео
Народного депутата Надежду Савченко несколько депутатов проводили из зала Верховной Рады. До этого она обвинила весь созыв Верховной Рады в незаконных действиях, а президента Петра Порошенко - в том, что он "централизирует власть и всюду назначает своих решал".
Народный депутат Сергей Высоцкий в комментарии LIGA.net сообщил, что Савченко никто не выводил, на самом деле, после оживленной дискуссии она вместе с несколькими депутатами вышла из сессионного зала.
"Эта Верховная Рада может совершать незаконные действия на протяжении пяти лет, а потом переизбираться, используя деньги, фальцифицировать выборы. Когда ЦИК считает голоса, украинцы уже проиграли. Также делает и президент, когда после избрания централизирует власть и всюду назначает своих решал", - сказала Савченко.
Накануне нардеп Савченко заявила о том, что военный переворот в Украине - "достаточно правильное событие".
Депутат добавила, что готова под полиграф ответить на все обвинения Генпрокуратуры.
Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест. Он заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Верховной Рады, и пообещал внести в парламент представление на арест депутата.
Ранее Савченко заявила, что в Страсбурге, в "юридических и судебных инстанциях Европы" дала показания против президента Петра Порошенко.
Видео: facebook.com/Ян Доброносов
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