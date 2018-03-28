Курсант пограничного училища РФ попросил статус беженца в Украине
Курсант российского пограничного училища попросил статус беженца в Украине. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.
По словам Слободяна, на днях на пункт пропуска "Гоптовка" на въезд в Украину прибыл гражданин РФ 1997 года рождения, который заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и попросил признать его политическим беженцем.
"Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин РФ Сергей Удовиченко является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России", - отметил спикер ГПСУ.
По его словам, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину.
На данный момент решается вопрос о предоставлении гражданину РФ Сергею Удовиченко статуса беженца.
Ранее в июне 2017 года в пункте пропуска на границе с Россией двое граждан РФ - сторонников российского оппозиционера Алексея Навального - попросили политического убежища в Украине.
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