Студенты в США научили рыбу управлять аквариумом на колесах:видео

Студенты из Университета Карнеги-Меллон (штат Пенсильвания) создали для студенческого конкурса роботизированный аквариум на колесах, которым управляет аквариумная рыбка.

Как написал один из студентов на сайте reddit, направление и скорость робота определяется положением рыбки относительно центра аквариума.

Авторы признают, что сейчас робот не идеален, но они планируют усовершенствовать его.

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