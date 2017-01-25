Студенты в США научили рыбу управлять аквариумом на колесах:видео
25.01.2017, 21:30
Студенты из Университета Карнеги-Меллон (штат Пенсильвания) создали для студенческого конкурса роботизированный аквариум на колесах, которым управляет аквариумная рыбка.
Как написал один из студентов на сайте reddit, направление и скорость робота определяется положением рыбки относительно центра аквариума.
Авторы признают, что сейчас робот не идеален, но они планируют усовершенствовать его.
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