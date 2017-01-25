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Студенты в США научили рыбу управлять аквариумом на колесах:видео

25.01.2017, 21:30

Студенты из Университета Карнеги-Меллон (штат Пенсильвания) создали для студенческого конкурса роботизированный аквариум на колесах, которым управляет аквариумная рыбка.

Как написал один из студентов на сайте reddit, направление и скорость робота определяется положением рыбки относительно центра аквариума.

Авторы признают, что сейчас робот не идеален, но они планируют усовершенствовать его.

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