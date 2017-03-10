Опубликовано уникальное цветное видео похорон Сталина

Радио Свобода опубликовало уникальное видео похорон Иосифа Сталина 9 марта 1953 года, снятое на цветную кинопленку помощником военного атташе США в Москве Мартином Манхоффом.

Как отмечает издание, данное видео - единственная известная независимая запись похорон советского диктатора. Ранее демонстрировались только кадры официальной хроники СССР.

Манхоф вел съемку с балкона посольства США.

На видео показаны простые советские граждане, наблюдающие за процессией, сотни солдат, десятки высокопоставленных лиц - членов Политбюро и других чиновников, заснят момент, когда гроб с телом Сталина несут по Красной площади в Мавзолей.

Есть все основания полагать, что отснятый материал был просмотрен спецслужбами США, которые искали намеки на то, кто может стать преемником Сталина.

Отличительной чертой фильма является его сырое, неотредактированное качество.

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