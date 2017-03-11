Спортсмены спустились на каяке по водосточной канаве: видео
11.03.2017, 11:20
В Канаде двое спортсменов спустились на каяке по водосточной канаве, проложенной на склоне крутого холма. Соответствующее видео опубликовано на канале GoPro на YouTube.
Раш Стерджес и Бен Марр на большой скорости спустились на лодке по канаве длиной свыше 800 метров в озеро.
2 марта Международный олимпийский комитет лишил бронзовой олимпийской медали по пятиборьям на играх 2008 года в Пекине украинскую спортсменку Викторию Терещук. Повторная проверка анализов спортсменки обнаружила запрещенный анаболический стероид туринабол.
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