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Спортсмены спустились на каяке по водосточной канаве: видео

11.03.2017, 11:20

В Канаде двое спортсменов спустились на каяке по водосточной канаве, проложенной на склоне крутого холма. Соответствующее видео опубликовано на канале GoPro на YouTube.

Раш Стерджес и Бен Марр на большой скорости спустились на лодке по канаве длиной свыше 800 метров в озеро. 

2 марта Международный олимпийский комитет лишил бронзовой олимпийской медали по пятиборьям на играх 2008 года в Пекине украинскую спортсменку Викторию Терещук. Повторная проверка анализов спортсменки обнаружила запрещенный анаболический стероид туринабол.

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