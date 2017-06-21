В Донецкой области строят новую линию электроподачи - Жебривский

В Донецкой области начались работы по строительству новой воздушной линии электроподачи. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Жебривский.

Вблизи Майорска работы по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено после обстрелов террористами, начинаются с разминирования территории, а после приступают ремонтные бригады. Поселок находится в прифронтовой зоне и дорога простреливается снайперами, однако новая магистраль находится не на линии огня.

Смотрите также: В прифронтовом поселке под Донецком впервые за 10 дней дали воду

Жебривский надеется, что электроподача в Жованку, Бахмутку, Пески и Зайцево будет восстановлена. Он отмечает, что есть деньги и разрешение на восстанавливающие работы, но 600 метров магистрали, которая проходит по территории, контролируемой российскими войсками, остается без электричества.

По словам руководителя ОГА, работы должны завершиться до 31 июля.

Читайте также: Жебривский: ОРДО задолжали за электричество 3,9 млрд грн

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.