На орбиту с Байконура заброшены трое астронавтов: видео старта

В ночь на 13 сентября с космодрома Байконур в Казахстане состоялся старт ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным кораблем Союз МС-06 на борту. На орбиту доставлены три новых члена экипажа Международной космической станции, продукты и оборудование. Об этом сообщает сайт space.com.

Около 7:00 по киевскому времени транспортник автоматически пристыковался к модулю "Поиск" на МКС.

На высоту 400 км над поверхностью планеты доставлены Марк Ванде Хай, Джозеф Акабу (оба США) и Александр Мисуркин (РФ). После открытия люков и перехода космонавтов в жилые помещения МКС на станции обитают шесть человек.

Стыковка транспортника с МКС:

В научную программу экипажа входит несколько десятков биологических, биотехнологических, геофизических и медицинских экспериментов.

Видео: Youtube / NASA

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