На орбиту с Байконура заброшены трое астронавтов: видео старта
В ночь на 13 сентября с космодрома Байконур в Казахстане состоялся старт ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным кораблем Союз МС-06 на борту. На орбиту доставлены три новых члена экипажа Международной космической станции, продукты и оборудование. Об этом сообщает сайт space.com.
Около 7:00 по киевскому времени транспортник автоматически пристыковался к модулю "Поиск" на МКС.
На высоту 400 км над поверхностью планеты доставлены Марк Ванде Хай, Джозеф Акабу (оба США) и Александр Мисуркин (РФ). После открытия люков и перехода космонавтов в жилые помещения МКС на станции обитают шесть человек.
Стыковка транспортника с МКС:
В научную программу экипажа входит несколько десятков биологических, биотехнологических, геофизических и медицинских экспериментов.
Видео: Youtube / NASA
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
00:05
-
08:40
-
вчера
20:05
-
вчера
18:59
-
вчера
18:18
Материалы по теме
-
08.09.2017 08:58
-
06.09.2017 08:12
-
04.09.2017 09:18
-
30.08.2017 09:07
-
28.08.2017 10:46
Все материалы по теме: Освоение космоса