Инженеры Boston Dynamics били робособаку хоккейной клюшкой: видео

Инженеры американо-японской технокомпании Boston Dynamics решили осложнить "жизнь" робособаке, которую благодаря особенным алгоритмам обучают различным сложным действиям - к примеру, открыванию дверей. При попытке рободога SpotMini открыть дверь и выйти из помещения техник, как видно в ролике на Youtube-канале компании, сбивает его лапу-манипулятор хоккейной клюшкой.

Кроме того, четвероногое автономное устройство оттаскивают от двери за привязанную к нему веревку, а также придерживают дверь, чтобы робот не мог ее открыть.

"Это тест способностей SpotMini приспосабливаться к трудностям. Оператор (не показан) направляет робота к двери, нацеливает "руку" на дверную рукоятку и дает команду "иди!" - в начале видео и спустя 42 секунды. В промежутке между этим робот действует автономно", - объяснили в компании.

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В конце пресс-релиза есть уточнение: "Этот тест не раздражает и не вредит роботу".

За полдня ролик посмотрели уже почти полмиллиона пользователей.

Boston Dynamics также разрабатывают гуманоидного робота Atlas, который уже умеет крутить сальто, четвероногого "теленка" BigDog, Spot Robot и миниатюрного SpotMini.

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