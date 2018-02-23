Фильм "Крим, як це було" появился в свободном доступе
Студии BABYLON’13 и DocNoteFilms выложили в свободный доступ полнометражный документальный фильм "Крим, як це було". Теперь его можно посмотреть на канале #BABYLON'13 в YouTube.
"Этот фильм - история офицеров, солдат и матросов, которые во время захвата Крыма не изменили своей присяге на верность народу Украины. Продолжая выполнение своих военных обязанностей на земле, море и в воздухе, непосредственные участники рассказывают о вторжении и аннексии украинского Крыма", - рассказывают авторы о картине.
Режиссером "Крим, як це було" является Константин Кляцкин.
Фильм победил на Rivne International Film Festival "Dreams city", заняв первое место в номинации полнометражный документальный фильм.
Показы картины состоялись в Бельгии, Польше, Израиле, Германии, Канаде, Испании, Литве и Португалии.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:41
-
14:57
-
09:15
-
09:09
-
14:10
Материалы по теме
-
23.02.2018 09:05
-
22.02.2018 17:23
-
21.02.2018 15:04
-
21.02.2018 14:59
-
21.02.2018 13:05
Все материалы по теме: Оккупация Крыма Россией