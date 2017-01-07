На матче Кубка Англии на поле выбежал Cпайдермен

Во время игры Кубка Англии между Вест Хэ и Манчестер Сити на поле выбежали двое болельщиков, которые разыграли эпизод с противоречивым пенальти. Один из участников перфоманса был одет в футболку лондонского Вест Хэма а другой был в костюме прыгающего киногероя Спайдермена, сообщает ВВС





Они забежали в штрафную, где "футболист Вэст-Хэма" картинно сбил "Спайдермена". Так болельщики отреагировали на спорный пенальти в ворота Вест Хэма в первом тайме. В частности, они считают, что игрок Манчестер Сити Пабло Сабалета тогда имитировал нарушение на себе, после чего Вест Хэм пропустил гол с одиннадцатиметровой отметки. Именно его падение и изобразил "Спайдермен".





В результате обоих участников перфоманса стюарды вывели со стадиона. Теперь их ждет штраф, а возможно и запрет посещать матчи. Вест Хэм в итоге уступил Манчестер Сити со счетом 0:5.





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