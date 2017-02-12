Фанаты Мальорки поддержали Зозулю перед матчем с Райо: видео

Фанаты футбольного клуба Мальорка поддержали украинского нападающего Романа Зозулю, сообщает AS.



Перед автобусом клуба Райо Вальекано они скандировали: "Зозуля", поддерживая украинца, чей переход в Райо сорвали леворадикальные фаны, которые обвинили Зозулю в "нацизме" из-за футболки с гербом Украины.



Видео снято перед матчем Мальорка-Райо.



1 февраля 2017 года испанский футбольный клуб Бетис формально вернул себе украинского футболиста Романа Зозулю, который накануне подписал контракт с Райо Вальекано.



Общественность и Федерация футбола Украины отреагировали на скандальный срыв трансфера Зозули: ФФУ направила обращение в ФИФА и в испанскую Федерацию футбола. В итоге Райо Вальекано предложил футболисту вернуться, однако тот заявил, что останется в Бетисе.



Роман Зозуля - один из немногих украинских футболистов и спортсменов вообще, который занимается волонтерством, оказывает помощь ВСУ и не скрывает свою позицию относительно войны России против Украины. В 2015 году форвард украинской сборной основал фонд помощи армии.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.