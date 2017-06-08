Экстремал прошел самую длинную в мире полосу для паркура: видео

Опубликовано видео прохождения самой длинной полосы препятствий для паркура, установленной на китайской горе Тяньмэнь. В описании к ролику на сайте YouTube сказано, что длина полосы составляет около 300 метров.

Видео снял спортсмен-экстремал Кален Чан камерой GoPro, которую во время преодоления препятствий держал во рту.

"Очевидно, это было сложно, и я физически не мог спускаться, не замедляя движения, но я сделал все возможное", - сказал спортсмен.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.