Экстремал прошел самую длинную в мире полосу для паркура: видео
08.06.2017, 18:51
Опубликовано видео прохождения самой длинной полосы препятствий для паркура, установленной на китайской горе Тяньмэнь. В описании к ролику на сайте YouTube сказано, что длина полосы составляет около 300 метров.
Видео снял спортсмен-экстремал Кален Чан камерой GoPro, которую во время преодоления препятствий держал во рту.
"Очевидно, это было сложно, и я физически не мог спускаться, не замедляя движения, но я сделал все возможное", - сказал спортсмен.
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