УЕФА показал лучший гол прошлого сезона в еврокубках - видео
Самым впечатляющим в прошлом еврокубковом сезоне признан гол Марио Манджукича, который форвард туринского Ювентуса забил в ворота мадридского Реала в финале Лиги чемпионов 2016-2017 годов. Об этом пишет сайт УЕФА.
Гол испанцам Манджукич забил 3 июня на стадионе в Кардиффе (Уэльс). Произошло это на 27-й минуте матча.
После длинной передачи на левый фланг атаки Ювентуса мяч был сброшен в центр штрафной. Далее его, не опуская на поле, отпасовали Марио. Находившийся спиной в воротам Манджукич принял мяч на грудь и в падении вколотил его в дальний угол.
Манджукич сравнял счет - 1:1, однако позднее королевский клуб забил еще три гола, завоевав главный европриз в футболе - 4:1.
Читайте также: Лидер киевского Динамо Ярмоленко перешел в Боруссию (Дортмунд)
Видео: Youtube / Cheeky Football
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:30
-
14:53
-
14:48
-
13:32
-
13:02
Материалы по теме
-
28.08.2017 16:01
-
28.08.2017 03:50
-
27.08.2017 23:33
-
26.08.2017 16:06
-
23.08.2017 15:57
Все материалы по теме: Футбол