УЕФА показал лучший гол прошлого сезона в еврокубках - видео

Самым впечатляющим в прошлом еврокубковом сезоне признан гол Марио Манджукича, который форвард туринского Ювентуса забил в ворота мадридского Реала в финале Лиги чемпионов 2016-2017 годов. Об этом пишет сайт УЕФА.

Гол испанцам Манджукич забил 3 июня на стадионе в Кардиффе (Уэльс). Произошло это на 27-й минуте матча.

После длинной передачи на левый фланг атаки Ювентуса мяч был сброшен в центр штрафной. Далее его, не опуская на поле, отпасовали Марио. Находившийся спиной в воротам Манджукич принял мяч на грудь и в падении вколотил его в дальний угол.

Манджукич сравнял счет - 1:1, однако позднее королевский клуб забил еще три гола, завоевав главный европриз в футболе - 4:1.

Читайте также: Лидер киевского Динамо Ярмоленко перешел в Боруссию (Дортмунд)

Видео: Youtube / Cheeky Football

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.