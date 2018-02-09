Google посвятил дудл открытию Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
В пятницу, 9 февраля, Google показала первый doodle в честь открытия XXIII Зимних Олимпийски игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхане (Республика Корея).
Google на протяжении всей Олимпиады будет выпускать по одному анимационному дудлу - вплоть до 25 февраля.
В сегодняшнем дудле показаны забавные зверушки, которые демонстрируют свои умения в разных видах спорта.
Всего на Олимпийских играх-2018 выступят более 2500 атлетов из 90 стран. Ранее сообщалось, что Северная и Южная Кореи откроют зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане под одним флагом.
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