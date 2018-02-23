В Испании перед игрой ФК "Атлетик" - "Спартак" погиб полицейский

В испанском Бильбао перед матчем футбольной Лиги Европы между местным "Атлетиком" и московским "Спартаком" завязалась массовая потасовка российских болельщиков и испанцами, в результате чего погиб один полицейский. Об этом сообщает El Mundo .

По информации издания, правоохранителя доставили в больницу еще живого, однако он скончался.

Радиостанция Cadena Ser отмечает, что именно фанаты из РФ спровоцировали столкновения, начав бросать мячи для гольфа, бутылки и стеклянные банки в болельщиков команды соперника и полицейских у стадиона Сан-Мамес.

По последней информации, в результате беспорядков пять фанатов московского клуба задержаны.

В свою очередь корреспондент российского портала Спорт-Экспресс Филипп Папенков сообщил, что у входа на арену российские фаны прошли слишком близко от испанцев, и "в какой-то момент в обе стороны стали летать бутылки".

"Из этой искры мгновенно разгорелась серьезная потасовка. С другого конца площади на спартаковцев помчались баски. С теми самыми кричалками, которые звучали накануне на митинге антифашистов. Завязалось настоящее побоище", - сказано в его материале.

По мнению журналиста, местные полицейские действовали крайне жестко, используя дубинки, над толпой в это время кружил вертолет. Он рассказал, что когда опустилась дымовая завеса от файеров и шашек, на земле лежал полицейский, которому пытались оказать помощь на месте. Позже его погрузили в скорую и увезли. Рядом с ним, по словам российского журналиста, был окровавленный болельщик "Спартака".

Матч между ФК "Атлетик" и "Спартак" завершился со счетом 1:2 в пользу москвичей.

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