Свитолина победила россиянку в финале турнира в Дубае
.@ElinaSvitolina defends her @DDFTennis title!— WTA (@WTA) 24 лютого 2018 р.
Downs Kasatkina, 6-4, 6-0! pic.twitter.com/Vs1Cq8p8wk
Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину в финале представительского турнира в Дубае Dubai Duty Free Tennis Championships категории Premier. Об этом сообщает портал iSport.ua.
Поединок длился 70 минут. Первый сет Свитолина выиграла со счетом 6:4, второй - 6:0.
Фото: btu.org.ua
Это второй титул для украинки в этом году: в январе 2018 года Свитолина выиграла турнир в австралийском Брисбене. Также это одиннадцатая победа спортсменки на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).
Полное видео поединка Свитолиной и Касаткиной:
На пути к финалу Свитолина обыграла Ван Цян из Китая, Наоми Осаку из Японии и немку Анжелик Кербер.
Читайте также: Свитолина вышла в финал турнира в Дубае и сразится с россиянкой
Благодаря заработанным очкам, украинка поднимется на четвертое место в чемпионской гонке и сохранит четвертую позицию в мировом рейтинге WTA.
В сентябре 2017 года Свитолина установила рекорд Украины, поднявшись на третье место рейтинга WTA, чего до нее никто не делал.
Видео: Twitter WTA, YouTube / X TENNIS CHANNEL
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
14:50
-
вчера
14:25
-
вчера
12:42
-
вчера
10:50
-
вчера
11:30
Материалы по теме
-
24.02.2018 02:55
-
17.02.2018 17:51
-
17.02.2018 01:59
-
29.01.2018 10:02
-
28.01.2018 14:00
Все материалы по теме: Теннис