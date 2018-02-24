Свитолина победила россиянку в финале турнира в Дубае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину в финале представительского турнира в Дубае Dubai Duty Free Tennis Championships категории Premier. Об этом сообщает портал iSport.ua.

Поединок длился 70 минут. Первый сет Свитолина выиграла со счетом 6:4, второй - 6:0.

Фото: btu.org.ua

Это второй титул для украинки в этом году: в январе 2018 года Свитолина выиграла турнир в австралийском Брисбене. Также это одиннадцатая победа спортсменки на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Полное видео поединка Свитолиной и Касаткиной:

На пути к финалу Свитолина обыграла Ван Цян из Китая, Наоми Осаку из Японии и немку Анжелик Кербер.

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Благодаря заработанным очкам, украинка поднимется на четвертое место в чемпионской гонке и сохранит четвертую позицию в мировом рейтинге WTA.

В сентябре 2017 года Свитолина установила рекорд Украины, поднявшись на третье место рейтинга WTA, чего до нее никто не делал.

Видео: Twitter WTA, YouTube / X TENNIS CHANNEL

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