В Иране упал небоскреб, погибли десятки пожарных: первые видео

Сегодня, 19 января, около 09:30 по киевскому времени в столице Ирана упал один из старейших небоскребов города. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Здание обрушилось после того, как там произошел пожар. Во время падения небоскреба погибли 30 пожарных, сообщил государственный канал Press TV. По данным другого местного канала IRNA, пострадали еще 45 спасателей.

Пожар в здании в центре Тегерана начался утром, причем, со слов сотрудников офисных помещений, для возгорания "не было очевидной причины".

Пожарные нескольких часов пытались потушить огонь, в то время как правоохранители сдерживали владельцев офисов, магазинов и других граждан, которые порывались забрать свои ценности в помещениях небоскреба.

Как видно на видео, 17-этажное постройки 1960-х годов здание упало за секунды.

IRAN | The oldest high rise building in #Tehran has collapsed after a devastating fire ripped through the structure. #Iran #Plasco pic.twitter.com/vaH1PGZjd7