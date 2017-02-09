Взрыв в парижском метро: есть пострадавшие

В Париже на одной из станций метро прогремел взрыв. Десятки пассажиров эвакуированы. По словам местной полиции, причиной стало замыкание проводки и никакой взрывчатки на станции не было. Об этом сообщает Reuters.

В результате на станции произошло сильное задымление. Два человека пострадали. Движение поездов на этой линии метро приостановлено.

В полиции подчеркивают, что речь не идет о теракте.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате взрыва на территории предприятия Packaging Corporation of America в западной части штата Луизиана (США) погибли по меньшей мере три человека.

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