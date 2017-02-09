Взрыв в парижском метро: есть пострадавшие
09.02.2017, 03:25
В Париже на одной из станций метро прогремел взрыв. Десятки пассажиров эвакуированы. По словам местной полиции, причиной стало замыкание проводки и никакой взрывчатки на станции не было. Об этом сообщает Reuters.
В результате на станции произошло сильное задымление. Два человека пострадали. Движение поездов на этой линии метро приостановлено.
В полиции подчеркивают, что речь не идет о теракте.
Ранее сегодня сообщалось, что в результате взрыва на территории предприятия Packaging Corporation of America в западной части штата Луизиана (США) погибли по меньшей мере три человека.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
-
07.02.17, 15:06
-
06.02.17, 12:37
-
06.02.17, 11:53