В Барселоне представили обновленную версию Nokia 3310: видео

Спустя почти 17 лет со дня выхода мобильного телефона Nokia 3310, компания-производитель представила миру его обновленную версию. Об этом сообщает Wired.

Финская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, представила обновленную версию телефона Nokia 3310 на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.

Телефон получил полностью обновленный дизайн, но кнопки на корпусе аппарата остались. В меню был добавлен браузер Opera.

В целом обновленная Nokia 3310 обладает тем же набором функций, что и ее предок - возможность осуществлять звонки, писать сообщения, играть в культовую "Змейку".

3310 весит меньше трех грамм, а аккумулятора хватает на 31 день в режиме ожидания и до 22 часов в режиме разговора.

Как сообщается, цена телефона составит около $51.

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