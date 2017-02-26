В Барселоне представили обновленную версию Nokia 3310: видео
Спустя почти 17 лет со дня выхода мобильного телефона Nokia 3310, компания-производитель представила миру его обновленную версию. Об этом сообщает Wired.
Финская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, представила обновленную версию телефона Nokia 3310 на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.
Телефон получил полностью обновленный дизайн, но кнопки на корпусе аппарата остались. В меню был добавлен браузер Opera.
В целом обновленная Nokia 3310 обладает тем же набором функций, что и ее предок - возможность осуществлять звонки, писать сообщения, играть в культовую "Змейку".
3310 весит меньше трех грамм, а аккумулятора хватает на 31 день в режиме ожидания и до 22 часов в режиме разговора.
Как сообщается, цена телефона составит около $51.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:17
-
вчера
14:51
-
вчера
13:34
-
вчера
12:26
-
вчера
11:24