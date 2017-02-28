В Филадельфии вандалы разгромили еврейское кладбище
28.02.2017, 06:31
Полиция Филадельфии (США) разыскивает вандалов, повредивших, по словам одного из местных раввинов, около 500 надгробий на еврейском кладбище Маунт-Кармел. Об этом сообщает Би-би-си.
Инцидент произошел менее чем через неделю после того, как было разгромлено еврейское кладбище под Сент-Луисом в штате Миссури.
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