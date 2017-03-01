В кандидата в президенты Франции бросили яйцом: видео

В среду, 1 марта, в Париже неизвестные бросили яйцом в кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Инцидент произошел во время сельскохозяйственной ярмарки в выставочном центре Парижа, когда Макрон общался с людьми. После удара яйцом, охранники попытались поймать бросавшего.

"Всегда есть место идиотам, это часть фольклора," - прокомментировал Макрон инцидент.

СМИ отмечают, что это не первый случай бросания яиц в Макрона. В июне 2016 года его забросали яйцами активисты в пригороде Парижа.

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