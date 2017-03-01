В кандидата в президенты Франции бросили яйцом: видео
01.03.2017, 22:48
В среду, 1 марта, в Париже неизвестные бросили яйцом в кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.
Инцидент произошел во время сельскохозяйственной ярмарки в выставочном центре Парижа, когда Макрон общался с людьми. После удара яйцом, охранники попытались поймать бросавшего.
"Всегда есть место идиотам, это часть фольклора," - прокомментировал Макрон инцидент.
СМИ отмечают, что это не первый случай бросания яиц в Макрона. В июне 2016 года его забросали яйцами активисты в пригороде Парижа.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:26
-
18:46
-
17:50
-
17:25
-
17:06
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...