В Москве оккупацию Крыма праздновала платная массовка: видео

В митинге-концерте на Ворбьевых горах в Москве, где праздновали годовщину оккупации Крыма, участвовала и профессиональная массовка. Объявление появилось в открытой группе Вконтакте Массовки.ру за три дня до фестиваля, передает Эхо Москвы.

Всем желающим обещали за три часа работы по 400 рублей. Для этого нужно было "пройти организованной колонной к месту проведения фестиваля, немного постоять и домой", отмечалось в сообщении. Встреча была назначена на 15 часов у станции метро "Университет". Встречать участников обещал организатор Андрей. Позже это объявление было удалено. По данным РБК, желающих заработать на митинге у метро действительно встречали организаторы с обещанной табличкой с большой буквой "М". Этих людей выстраивали в отдельную колонну. Там же, у метро, собирались представители партий и движений, а также учащиеся учебных заведений: прийти на акцию обязали старшеклассников как минимум пяти московских школ, рассказали пятеро школьников.

"Медуза" также сообщает, что журналистка Ирина Кравцова по просьбе издания отправилась на митинг в составе группы людей, которых набирали на сайте massovki.net, обещая каждому по 300 рублей за участие в мероприятии. Члены группы, изображавшие представителей "Независимого профсоюза актеров театра и кино", в сопровождении координатора провели на Воробьевых горах два с половиной часа и получили гонорар по окончании митинга.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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