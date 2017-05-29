Северная Корея показала запуск баллистической ракеты: видео

Государственное телевидение Северной Кореи обнародовало пропагандистскую видеозапись о "мощи армии КНДР", которая включает также фрагменты записи последнего испытательного пуска ракеты класса земля-воздух.

На кадрах видно, что этот запуск северокорейские военные осуществили с мобильной платформы, применив технологию холодного старта - сжатый газ выстреливает снаряд из пусковой трубы, после чего двигатель ракеты включается в воздухе.

О том, с какого полигона в КНДР был произведен пуск, не сообщается, предположительно, это тест-центр в Вонсане. За действиями военных наблюдал диктатор тоталитарного государства Ким Чен Ын.

В субтитрах утверждается, что военные Северной Кореи "натренированы выявлять и перехватывать вражеские беспилотники и ракеты".

Спецпроект LIGA.net: Война в Корее: силы сторон и вероятные последствия

В ночь на 29 мая 2017 года по киевскому времени КНДР провела очередной ракетный тест средней дальности. Модифицированная ракета Scud пролетела около 450 км, упав в Японском (Восточно-Корейском) море.

Читайте также: Трамп и Северная Корея: будет ли война маленькой и победоносной

Видео: Youtube / Choson TV

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.