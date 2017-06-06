В США мужчина прыгнул в автомобиль на ходу, чтобы спасти водителя

В Северном Иллинойсе, США, мужчина запрыгнул через открытое окно в движущуюся машину, чтобы спасти водителя, у которого случился приступ. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Рэнди Томпкинс ехал в грузовике, когда заметил машину, которая ехала на встречную полосу. Он на ходу запрыгнул через пассажирское окно в медленно движущуюся машину, остановив ее.

Полиция отметила поступок Томпкинса как героический, так как он пришел на помощь "совершенно незнакомому человеку".

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Видео: twitter.com/APCentralRegion

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