Опубликован момент подрыва смертника у мавзолея Хомейни: видео

Сегодня, 7 июня, на территории мемориального комплекса памяти аятоллы Хомейни к югу от столицы Ирана произошла террористическая атака, в ходе которой один из боевиков взорвал на себе "пояс смертника". Момент детонации снял на видео один из свидетелей инцидента.

Ворвавшись в комплекс, террористы открыли огонь, но после того, как силы безопасности дали отпор нападавшим, один из них привел в действие надетое на тело самодельное взрывное устройство.

Еще один боевик, пишут местные СМИ, был убит правоохранителями. По другим данным, он принял цианид и скончался от отравления.

Сообщалось, что по крайней мере один из боевиков был женщиной, либо, возможно, переоделся в женскую одежду.

В результате подрыва террориста несколько человек получили ранения.

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7 июня 2017 года в Тегеране произошла череда терактов: вслед за атакой в парламенте страны на территории мавзолея аятоллы Хомейни подорвался смертник, еще один покончил с собой с помощью цианида. В результате терактов погибли 12 человек, ранения получили 39 граждан.

Террористическая организация Исламское государство заявила, что атаки организованы ее боевиками. По данным заместителя МВД Ирана, террористы проникли в здание, переодевшись в женскую одежду.

Видео: twitter.com/ali_cgn

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