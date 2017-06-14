В России горел недостроенный к ЧМ-2018 по футболу стадион: видео

В Волгограде утром 14 июня на стадионе, недостроенном к чемпионату мира по футболу, произошел пожар. Об этом сообщает местное издание Советский спорт со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Волгоградской области.

В МЧС уточнили, что на стройке загорелись пенопласт и утеплитель на площади около 100 кв.м. Над стадионом были видны черные клубы дыма высотой в несколько десятков метров.

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что строители на российских стадионах к кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018-го подвергаются эксплуатации и нарушениям трудовых прав. В частности, им не выплачивают или выплачивают неполную заработную плату, а также могут задерживать выплату зарплаты на несколько месяцев. Также строителям приходится работать при температуре до -25 °C без обеспечения специальных мер защиты, работодатели не предоставляют им трудовой договор, необходимый для легальной трудовой деятельности.

В HRW добавили, что международное профсоюзное объединение Интернационал работников строительства и деревообработки зафиксировало 17 случаев производственного травматизма со смертельным исходом на стадионах ЧМ-2018. На ряде объектов рабочие неоднократно бастовали, протестуя против невыплаты зарплаты и других нарушений.

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