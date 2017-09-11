В Москве задержали участников "оппозиционной прогулки": видео
Чтобы не злить власть оппозиционеры просто гуляют, т.е. внешне никак не отличаются от любой компании на улице. Но их все равно винтят. pic.twitter.com/n3qs4QAxz1— Грани.Ру (@GraniTweet) 10 вересня 2017 р.
В центре Москвы в воскресенье, 10 сентября, полиция задержала 19 сторонников движения Новая оппозиция, вышедших на прогулку по городу без каких-либо лозунгов или плакатов. Об этом сообщает российский правозащитный ресурс ОВД-Инфо.
На опубликованном в СМИ видео участники акции никак не отличаются от других людей, гулявших в тот день в центре российской столицы, однако силовики по непонятным причинам их задерживают и сажают в автозак.
10 сентября 2017 года в Москве в рамках единого дня голосования в РФ прошли выборы муниципальных депутатов.
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27 августа 2017-го в столице страны-агрессора на согласованном митинге "За свободный интернет" задержали около 20 человек.
Видео: twitter.com/GraniTweet
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