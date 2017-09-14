В Кении сняли на видео редчайших белых жирафов

В заповеднике Кении специалистам удалось снять на видео белых жирафов, страдающих лейкизмом. Этот ролик, по их словам, стал третьим известным видеоизображением белых жирафов. Об этом сообщает The Guardian.

Зафиксированные жирафы, предположительно мать и ребенок, страдают от генетической мутации, называемой лейкизмом, которая ингибирует пигментацию в клетках кожи. В отличие от альбинизма, животные с лейкизмом продолжают вырабатывать темный пигмент в их мягких тканях, что объясняет темные глаза белых жирафов и другие темные элементы окраски.

"Они были так близки и очень спокойны и, похоже, не были обеспокоены нашим присутствием. Мать продолжала шагать взад и вперед на несколько ярдов перед нами, показывая, что ребенок-жираф прячется за кустами", - рассказал сотрудник Программы по сохранению Хирола (HCP), неправительственной организации, занимающейся сохранением антилопы хирола, находящейся под угрозой исчезновения.

Как сообщалось ранее, в 2014 и 2015 годах исследователи открыли 381 новый вид растений и животных в джунглях Амазонки.

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