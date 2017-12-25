В Мексике при взрыве грузовика с пиротехникой погибли люди

Вчера, 24 декабря, в мексиканском штате Мичоакан на юге страны взорвался грузовик, в котором перевозилась пиротехника. Об этом сообщает Quadratin.

В результате инцидента четыре человека погибли.

Пикап Chevrolet направлялся по трассе в Уруапан. Водитель потерял управление, врезался в дерево.

При аварии произошла детонация пиротехнических изделий, которые находились в машине. Пикап полностью сгорел.

6 июня в штате Нью-Гемпшир (США) в ходе соревнований по драг-рейсингу автомобиль 28-летней гонщицы Кортни Форс взорвался на скорости свыше 500 км/час.

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