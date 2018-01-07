USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Небо над российской республикой озарила странная вспышка - видео

07.01.2018, 19:42

Небо над российской республикой с особым статусом Татарстан в ночь на Рождество озарила странная вспышка. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Местные жители утверждают, что слышали грохот, чувствовали вибрации, а от вспышки стало светло, как днем, после чего небо приобрело красный оттенок. 

Исходя из сообщений очевидцев, яркая вспышка произошла 7 января около 0:20.

Отмечается, что яркий свет в небе видели в Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Чистополе, Альметьевске, Заинске, Менделеевске и Мензелинске, а также в Вятских Полянах Кировской области.




Читайте также: Крушение Ту-154 в РФ: появилось видео странной вспышки в небе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

Станьте очевидцем самых интересных событий! Подписывайтесь на канал ЛІГА.net на Youtube!

Материалы по теме

Все материалы по теме: Происшествия

Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Популярное видео
Все видео
Новости раздела
Все новости
 