Небо над российской республикой озарила странная вспышка - видео
Небо над российской республикой с особым статусом Татарстан в ночь на Рождество озарила странная вспышка. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Местные жители утверждают, что слышали грохот, чувствовали вибрации, а от вспышки стало светло, как днем, после чего небо приобрело красный оттенок.
Исходя из сообщений очевидцев, яркая вспышка произошла 7 января около 0:20.
Отмечается, что яркий свет в небе видели в Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Чистополе, Альметьевске, Заинске, Менделеевске и Мензелинске, а также в Вятских Полянах Кировской области.
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