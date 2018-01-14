Участница конкурса красоты загорелась на сцене: видео

В Сальвадоре на одной из участниц конкурса красоты загорелось украшение из перьев на сцене во время выступления. Видео инцидента опубликовали на YouTube.

Возгорание произошло, когда модель проходила мимо мужчин-артистов, которые держали в руках факелы. У девушки загорелось украшение из перьев на голове.

В результате инцидента организаторы конкурса смогли спасти участницу и ликвидировать пожар.

В финале 11-го конкурса красоты Мисс Украина Вселенная-2017 победила 18-летняя Яна Красникова из Киева.

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